Эксперт по городской среде прокомментировал гибель ребенка на прогулке в Самаре

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Член регионального штаба Народного фронта Самарской области и эксперт по городской среде Алексей Сорокин высказался по ситуации с гибелью 8-летнего мальчика, погибшего во время прогулки на ул. Лукачева в Самаре.

Напомним, трагедия произошла 15 марта. Сообщалось, что ребенок гулял на детской площадке, расположенной на паркинге, в какой-то момент перелез через перила и упал с высоты. Пострадавшего госпитализировали, но он умер в реанимации.

Алексей Сорокин посетил место трагедии, чтобы оценить ситуацию с безопасностью конструкций. 

"Ребенок погиб не на детской площадке, он сорвался с крыши паркинга, на котором организовано большое пространство для соседних домов, на нем есть и детская площадка, и спортивная, и зона отдыха. По периметру паркинга смонтировано ограждение, оно достаточной высоты, его конструкция усложняет упор ногой, а потому его нелегко перелезть, никаких прогалов, в которые можно случайно упасть нет, секции на месте", — написал эксперт на своей странице в "Вконтакте".

фото Алексея Сорокина

По его словам, ребенок вероятно попытался даже не перелезть через ограждение, а обойти его с края, "в месте которое к этому никак не располагает, и это физически довольно сложно сделать".

"Наледь на крыше, осыпание края парапета, на который наступили, привели к трагическим последствиям. Это несчастный случай, в которым вряд ли стоит искать чью-то вину и здесь вряд ли есть еще какое-то техническое решение, которое сделает это место более безопасным", — считает Алексей Сорокин.

Он считает, что в произошедшем нет вины управляющей компании. Также он обратил внимание на необходимость объяснять детям, чем грозит необоснованный риск.

"Понятно желание сделать еще безопаснее, но давайте посмотрим на ограждения общих лоджий в домах. Можно ли попытаться перелезть через них, удаcтся ли это сделать? Да, но итог может оказаться таким же печальным, можно залезь на дерево и упасть с него, можно залезть на подоконник, открыть окно и выпасть. Вот поэтому и надо все это объяснять детям и предостерегать их", — отметил эксперт.

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41

Все уже давно попилено и вычищено …..

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

