Эксперт по городской среде прокомментировал гибель ребенка на прогулке в Самаре

Член регионального штаба Народного фронта Самарской области и эксперт по городской среде Алексей Сорокин высказался по ситуации с гибелью 8-летнего мальчика, погибшего во время прогулки на ул. Лукачева в Самаре.

Напомним, трагедия произошла 15 марта. Сообщалось, что ребенок гулял на детской площадке, расположенной на паркинге, в какой-то момент перелез через перила и упал с высоты. Пострадавшего госпитализировали, но он умер в реанимации.

Алексей Сорокин посетил место трагедии, чтобы оценить ситуацию с безопасностью конструкций.

"Ребенок погиб не на детской площадке, он сорвался с крыши паркинга, на котором организовано большое пространство для соседних домов, на нем есть и детская площадка, и спортивная, и зона отдыха. По периметру паркинга смонтировано ограждение, оно достаточной высоты, его конструкция усложняет упор ногой, а потому его нелегко перелезть, никаких прогалов, в которые можно случайно упасть нет, секции на месте", — написал эксперт на своей странице в "Вконтакте".

По его словам, ребенок вероятно попытался даже не перелезть через ограждение, а обойти его с края, "в месте которое к этому никак не располагает, и это физически довольно сложно сделать".

"Наледь на крыше, осыпание края парапета, на который наступили, привели к трагическим последствиям. Это несчастный случай, в которым вряд ли стоит искать чью-то вину и здесь вряд ли есть еще какое-то техническое решение, которое сделает это место более безопасным", — считает Алексей Сорокин.



Он считает, что в произошедшем нет вины управляющей компании. Также он обратил внимание на необходимость объяснять детям, чем грозит необоснованный риск.

"Понятно желание сделать еще безопаснее, но давайте посмотрим на ограждения общих лоджий в домах. Можно ли попытаться перелезть через них, удаcтся ли это сделать? Да, но итог может оказаться таким же печальным, можно залезь на дерево и упасть с него, можно залезть на подоконник, открыть окно и выпасть. Вот поэтому и надо все это объяснять детям и предостерегать их", — отметил эксперт.