Прокуратура через суд добивается выполнения капремонта домов в Куйбышевском районе

Прокуратура Куйбышевского района Самары обратилась в суд с исками к НО "ФКР" из‑за невыполненного капитального ремонта многоквартирных домов, сообщает прокуратура Самарской области.

Работы по капитальному ремонту не проведены в Куйбышевском районе в ряде домов по 13 улицам (Кишинёвская, Медицинская, Уральская и др.), включённых в план на 2023–2025 гг.

Ранее внесённое представление об устранении нарушений фонд не выполнил, нарушения устранены не были. В связи с бездействием фонда прокурор района обратился в суд, чтобы обязать фонд организовать конкурсные процедуры и заключить договоры на ремонт инженерных систем.

Ситуация на контроле прокуратуры.