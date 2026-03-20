В Самаре состоялась установочная встреча с участниками регионального этапа Спортивно-туристского лагеря ПФО "Туриада" по направлению познавательного туризма под председательством министра туризма Самарской области Екатерины Матвеевой.

Напомним, спортивно-туристский лагерь "Туриада" — масштабный проект Приволжского федерального округа, направленный на выявление лучших спортсменов-туристов округа и пропаганду туризма, как позитивной формы культурного досуга. Мероприятие проходит под патронажем полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, в этом году мероприятие пройдет в 13-й раз.

На установочной встрече по направлению познавательного туризма ребята познакомились с куратором будущей команды, на мероприятии обсудили условия участия в предстоящем региональном конкурсе и его направления. В этом году участниками регионального этапа стали учащиеся ведущих высших учебных заведений Самарской области.

Чтобы стать участником команды Самарской области, ребята должны проявить весь свой талант и знания в нескольких направлениях. Пятеро представителей Самарской области, показавшие наилучший результат на региональном этапе, примут участие в финале конкурса, который состоится в Хвалынске.

"Туриада" — один из ярких молодежных туристических проектов, а для участников — это отличный шанс повысить свою квалификацию как в спортивном, так и познавательном туризме", — прокомментировала Екатерина Матвеева.