16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Общество

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 140
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре состоялась установочная встреча с участниками регионального этапа Спортивно-туристского лагеря ПФО "Туриада" по направлению познавательного туризма под председательством министра туризма Самарской области Екатерины Матвеевой.

Фото: Министерство туризма СО

Напомним, спортивно-туристский лагерь "Туриада" — масштабный проект Приволжского федерального округа, направленный на выявление лучших спортсменов-туристов округа и пропаганду туризма, как позитивной формы культурного досуга. Мероприятие проходит под патронажем полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, в этом году мероприятие пройдет в 13-й раз.

На установочной встрече по направлению познавательного туризма ребята познакомились с куратором будущей команды, на мероприятии обсудили условия участия в предстоящем региональном конкурсе и его направления. В этом году участниками регионального этапа стали учащиеся ведущих высших учебных заведений Самарской области.

Чтобы стать участником команды Самарской области, ребята должны проявить весь свой талант и знания в нескольких направлениях. Пятеро представителей Самарской области, показавшие наилучший результат на региональном этапе, примут участие в финале конкурса, который состоится в Хвалынске.

"Туриада" — один из ярких молодежных туристических проектов, а для участников — это отличный шанс повысить свою квалификацию как в спортивном, так и познавательном туризме", — прокомментировала Екатерина Матвеева.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5