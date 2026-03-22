В воскресенье, 22 марта, на автодороге "Обход Тольятти" временно ограничено движение транспорта.

В связи с техническими неполадками закрыт проезд со стороны 97 км (ПВП "Зеленовка") и со стороны 60 км (ПВП ОЭЗ "Тольятти") в направлении 97 километра.

"Просим водителей выбирать альтернативные маршруты. Информация о возобновлении движения будет оперативно размещена на официальных ресурсах ведомства", — сообщает минтранс Самарской области.