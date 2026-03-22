Олег Кононенко возглавил центр подготовки космонавтов

Герой РФ, командир отряда космонавтов, почетный гражданин Самарской области Олег Кононенко назначен главой ГК "Роскосмос" Дмитрием Бакановым директором Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина.

"Уверен, что опыт Олега Дмитриевича как космонавта и как управленца даст необходимые результаты",— цитирует пресс-служба "Роскосмоса" Баканова.

На счету Олега Кононенко — 5 космических полетов, 7 выходов в открытый космос и 1 111 суток совокупного присутствия на орбите — рекорд по пребыванию и работе человека в космосе.