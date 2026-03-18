В губернии предусмотрены дополнительные средства на поддержку научных проектов — победителей конкурсов РНФ

Российский научный фонд (РНФ) объявил итоги трех региональных конкурсов, проводимых совместно с субъектами Российской Федерации на паритетной основе: 50% средств поступает из фонда, 50% — из бюджета субъекта. Такой подход позволяет точечно поддерживать проекты, важные для развития регионов.

Самарская область традиционно принимает активное участие в конкурсах РНФ. Как подчеркивал губернатор Вячеслав Федорищев, создание благоприятных условий для инновационной деятельности, поддержка научных исследований и привлечение инвестиций в высокотехнологичные отрасли — ключевые приоритеты, обеспечивающие устойчивое развитие региона. Объединение ресурсов РНФ и областного бюджета позволяет не только усилить финансовую поддержку ученых, но и сфокусировать их работу на решении актуальных локальных задач. На эти цели в бюджете Самарской области на 2026 год предусмотрено дополнительное финансирование.

РНФ поддержано 313 проекта малых отдельных научных групп из 39 регионов России, в том числе 14 проектов Самарской области. Каждый проект получает ежегодное финансирование до 1,5 млн рублей. Среди успешных инициатив Самарской области: исследование связанных нестационарных осесимметричных термоупругих полей в тонкостенных рефлекторах космических антенн, разработка новых метаматериалов на основе координационных соединений ацетилацетона, моделирование испарения многокомпонентных капель топлива в условиях, характерных для камер сгорания газотурбинных двигателей.

В конкурсе проектов отдельных научных групп поддержано 85 проектов из 28 регионов России, в том числе 5 проектов от Самарской области. Объем финансового обеспечения проектов составляет от 4 до 7 млн рублей в год.

В конкурсе поисковых исследований в целях эффективного использования и развития научного потенциала субъектов Российской Федерации, который проводился участием квалифицированных заказчиков, поддержано 36 проектов из 11 регионов России, в том числе проект "Исследование физико-механических и технологических свойств формовочных смесей на основе синтетического бокситового песка с целью разработки комплексной технологии его применения в литейном производстве для получения отливок повышенной точности" Самарского государственного технического университета.

Врио министра науки и высшего образования Марк Шлеенков подчеркнул: "Самарская область развивает сотрудничество с Российским научным фондом в 2026 году. Важно, что мы начинаем вовлекать квалифицированных заказчиков в формирование тем проектов для конкурсов. В этом году в День российской науки совместно с РНФ прошел семинар для молодых ученых. В апреле, в рамках Недели космоса, утвержденной указом президента Российской Федерации, запланирован цикл мероприятий для академического сообщества и предприятий реального сектора экономики".