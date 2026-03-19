В ПФО создана Поволжская лига килы

В состав Поволжской лиги килы вошли ватаги (команды) из Самарской, Ульяновской, Пензенской областей, а также из республики Чувашия. На 2026 год запланирован турнирный марафон из пяти этапов, которые пройдут в разных городах Приволжского федерального округа. Главным трофеем станет церемониальная чаша — Братина Поволжья.

Планируется, что турнир в Самаре пройдет в мае. Как рассказал атаман ватаги "Егорий Храбрый" Никита Некрасов, намерение создать свою Лигу и определить, кто сильнее в Поволжье, наконец реализовано, и теперь команды прорабатывают организационные вопросы и активно готовятся к соревнованиям.

"Егорий Храбрый" уже имеет опыт в проведении состязаний, на счету ватаги уже шесть подобных турниров.

"Будем рады поддержке наших земляков, — говорит Никита Некрасов. — Нашей ватаге три года, мы отыграли 10 межрегиональных турниров. Рассчитываем на победу!".