В ПФО создана Поволжская лига килы

19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В состав Поволжской лиги килы вошли ватаги (команды) из Самарской, Ульяновской, Пензенской областей, а также из республики Чувашия. На 2026 год запланирован турнирный марафон из пяти этапов, которые пройдут в разных городах Приволжского федерального округа. Главным трофеем станет церемониальная чаша — Братина Поволжья.

Фото: предоставлено автором

Планируется, что турнир в Самаре пройдет в мае. Как рассказал атаман ватаги "Егорий Храбрый" Никита Некрасов, намерение создать свою Лигу и определить, кто сильнее в Поволжье, наконец реализовано, и теперь команды прорабатывают организационные вопросы и активно готовятся к соревнованиям.
"Егорий Храбрый" уже имеет опыт в проведении состязаний, на счету ватаги уже шесть подобных турниров.

"Будем рады поддержке наших земляков, — говорит Никита Некрасов. — Нашей ватаге три года, мы отыграли 10 межрегиональных турниров. Рассчитываем на победу!".

Кила — это русская игра с мячом, которую президент Федерации килы России Дмитрий Черняк возрождает с 2014 года. Кила похожа на некоторые виды спорта и вместе с тем обладает уникальным русским характером и настроением. В правилах килы предусмотрена возможность играть с мячом руками и ногами, использовать силовые приемы. Мяч для килы весит 1,5 кг — это самый тяжелый мяч в мире спорта.

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

Мария Иванова 14 января 2026 09:16 В Тольятти открыли новый ФОК "Метеор"

Хотела оставить свое мнение о комплексе. Действительно, очень достойное заведение, хожу больше полугода в бассейн и на аквааэробику, всё очень нравится. Помещение чистое, ухоженное и вода очень комфортная для плавания. Искренне советую)

Old Cat 11 сентября 2025 10:43 Мистер Вселенная Сергей Огородников стал директором клуба Кошелев GYM

Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

Финал кубка губернатора по киберспорту

Мостовой, Аршавин и Ко: именитые футболисты сыграли с самарскими школьниками на форуме "Россия - спортивная держава"

Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев осмотрели выставочное пространство форума "Россия - спортивная держава"

