В Самаре в честь 12-й годовщины воссоединения Крыма с Россией прошел урок мужества с участием ветерана СВО

В Самарском строительно-энергетическом колледже имени П. Мачнева состоялся урок мужества, приуроченный к 12-й годовщине воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Почетным гостем и лектором встречи стал ветеран специальной военной операции, руководитель Самарского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Владимир Харьков.

Владимир Харьков — офицер-десантник, награжденный медалью Суворова. С октября 2022 года он выполнял боевые задачи в зоне СВО в составе 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Получив тяжелое ранение, ветеран продолжил служить Родине, возглавив патриотическую работу в регионе. Он является выпускником президентской программы "Время героев" и активным участником регионального проекта "Школа героев", инициированного губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Обращаясь к студентам, Владимир Харьков поделился личным восприятием исторического события:

"Для меня это имеет большое значение. Я с детства увлекаюсь историей и знаю, что Крым всегда был в составе России. Я был там в 2000 году, видел, как люди жили тогда. У меня было с чем сравнить, потому что там живут мои родственники. За эти 12 лет действительно Крым превратился в жемчужину", — подчеркнул ветеран.

Студентка колледжа Анастасия Селедкова отметила важность живого общения с участниками исторических событий:

"Я бы хотела узнать, что для этого человека самое ценное в жизни. После таких боевых действий ценность своей жизни и того, что в ней есть, чувствуется намного больше", — поделилась девушка.

Сами студенты тоже вносят вклад в поддержку военнослужащих. Как рассказал директор колледжа Владимир Бочков, учащиеся направления "сварщик" изготавливают в мастерских блиндажные печи для бойцов на передовой, а также плетут маскировочные сети. Последняя партия помощи была отправлена в зону спецоперации накануне Дня защитника Отечества.

В финале мероприятия Владимир Харьков вручил памятные медали от имени губернатора Самарской области 18 студентам. Награды получили участники юбилейного, XV Парада Памяти, который прошел 7 ноября 2025 года на площади Куйбышева. Молодые люди вошли в состав волонтерской роты "Боевого братства", достойно пройдя в строю по главной площади города.