Прокуратура через суд добивается выполнения капремонта домов в Куйбышевском районе В регионе модернизируют 36 светофоров и установят 169 детекторов транспорта В минобре Самарской области опровергли слухи о "трех сменах" в Южном городе В Самаре утки заполонили Волгу около набережной: фото Весеннее пробуждение сада: советы агронома, как подготовить участок к новому сезону

В Самаре в честь 12-й годовщины воссоединения Крыма с Россией прошел урок мужества с участием ветерана СВО

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарском строительно-энергетическом колледже имени П. Мачнева состоялся урок мужества, приуроченный к 12-й годовщине воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Почетным гостем и лектором встречи стал ветеран специальной военной операции, руководитель Самарского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Владимир Харьков.

Фото: "Волжская коммуна"

Владимир Харьков — офицер-десантник, награжденный медалью Суворова. С октября 2022 года он выполнял боевые задачи в зоне СВО в составе 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Получив тяжелое ранение, ветеран продолжил служить Родине, возглавив патриотическую работу в регионе. Он является выпускником президентской программы "Время героев" и активным участником регионального проекта "Школа героев", инициированного губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Обращаясь к студентам, Владимир Харьков поделился личным восприятием исторического события:

"Для меня это имеет большое значение. Я с детства увлекаюсь историей и знаю, что Крым всегда был в составе России. Я был там в 2000 году, видел, как люди жили тогда. У меня было с чем сравнить, потому что там живут мои родственники. За эти 12 лет действительно Крым превратился в жемчужину", — подчеркнул ветеран.

Студентка колледжа Анастасия Селедкова отметила важность живого общения с участниками исторических событий:

"Я бы хотела узнать, что для этого человека самое ценное в жизни. После таких боевых действий ценность своей жизни и того, что в ней есть, чувствуется намного больше", — поделилась девушка.

Сами студенты тоже вносят вклад в поддержку военнослужащих. Как рассказал директор колледжа Владимир Бочков, учащиеся направления "сварщик" изготавливают в мастерских блиндажные печи для бойцов на передовой, а также плетут маскировочные сети. Последняя партия помощи была отправлена в зону спецоперации накануне Дня защитника Отечества.

В финале мероприятия Владимир Харьков вручил памятные медали от имени губернатора Самарской области 18 студентам. Награды получили участники юбилейного, XV Парада Памяти, который прошел 7 ноября 2025 года на площади Куйбышева. Молодые люди вошли в состав волонтерской роты "Боевого братства", достойно пройдя в строю по главной площади города.

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

