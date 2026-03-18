16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Общество

В Доме дружбы народов написали диктант в честь Дня воссоединения Крыма с Россией

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 190
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Доме дружбы народов Самарской области состоялась Всероссийская просветительская акция "Россия — семья семей". Мероприятие, приуроченное ко Дню воссоединения Крыма с Россией, прошло в рамках Года единства народов России, объявленного указом президента Владимира Путина. Акция объединила студентов, которые пришли проверить свою грамотность и почувствовать себя частью масштабного всероссийского события.

Фото: "Волжская коммуна"

"Акция "Россия — семья семей" проходит сегодня по всей стране, и символично, что она объединяет людей разных национальностей за одним занятием — написанием диктанта на русском языке. В Год единства народов России мы еще раз убеждаемся: наша сила — в уважении к культуре и языку друг друга, в общей истории и общих ценностях. Рад, что студенты откликнулись и пришли", — обратился к участникам директор Дома дружбы народов Игорь Буров.

Перед началом мероприятия прозвучал Гимн Российской Федерации. Ведущий напомнил, что популяризация русского языка как языка государствообразующего народа и языка межнационального общения — важнейшая задача акции.

Текст диктанта прочел почетный гость — старший лейтенант Андрей Бережнов. Участник специальной военной операции, награжденный медалями "За отвагу", Суворова и "За боевое отличие", сегодня работает в Казачьем центре Самарской области. "Для меня большая честь участвовать в таком событии. Русский язык — это то, что нас всех объединяет, независимо от национальности. Желаю вам успехов и всегда помнить: знание родного языка и уважение к культуре — основа настоящего патриотизма", — обратился к студентам Андрей Валерьевич.

После диктанта, составленного из цитат президента России, студентов ждал творческий подарок: со сцены прозвучала "Песня о России" в исполнении Дании Садыковой из общественной организации "Курултай башкир г. Самары".

"Диктант "Россия — семья семей" — это не просто проверка грамотности, а символ единства. Мы видим, как через русский язык люди разных национальностей становятся ближе, лучше понимают друг друга. Это прямой вклад в реализацию Стратегии государственной национальной политики, которую утвердил наш Президент", — отметил заместитель директора Дома дружбы народов Петр Сучков.

Каждый участник получил электронный сертификат о прохождении диктанта.

"Очень волнительно было писать диктант, особенно когда текст читал ветеран СВО. Когда пишешь диктант по-особенному проникаешься смыслом текста — чувствуешь, что причастен к чему-то действительно большому. Я не знал, что на поле боя все народы России называют друг друга братьями. Если бы можно было одним словом описать эти полтора часа, я бы выбрал слово "воодушевление", — поделился впечатлениями студент техникума кулинарного искусства Даниил Абаимов.

"У меня прямо мурашки по коже от этих строк — о героизме, о наших ребятах, которые сегодня выполняют свой долг. Для меня очевидно: там, на передовой, сейчас самые смелые, самые сильные духом люди. Наша земля обязательно будет свободной от нацистов. Победа будет за нами!", — уверена участница диктанта Евгения.

Организатором Всероссийской просветительской акции "Россия — семья семей" выступил Дом народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России).

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Фото на сайте

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5