В Доме дружбы народов написали диктант в честь Дня воссоединения Крыма с Россией

В Доме дружбы народов Самарской области состоялась Всероссийская просветительская акция "Россия — семья семей". Мероприятие, приуроченное ко Дню воссоединения Крыма с Россией, прошло в рамках Года единства народов России, объявленного указом президента Владимира Путина. Акция объединила студентов, которые пришли проверить свою грамотность и почувствовать себя частью масштабного всероссийского события.

"Акция "Россия — семья семей" проходит сегодня по всей стране, и символично, что она объединяет людей разных национальностей за одним занятием — написанием диктанта на русском языке. В Год единства народов России мы еще раз убеждаемся: наша сила — в уважении к культуре и языку друг друга, в общей истории и общих ценностях. Рад, что студенты откликнулись и пришли", — обратился к участникам директор Дома дружбы народов Игорь Буров.

Перед началом мероприятия прозвучал Гимн Российской Федерации. Ведущий напомнил, что популяризация русского языка как языка государствообразующего народа и языка межнационального общения — важнейшая задача акции.

Текст диктанта прочел почетный гость — старший лейтенант Андрей Бережнов. Участник специальной военной операции, награжденный медалями "За отвагу", Суворова и "За боевое отличие", сегодня работает в Казачьем центре Самарской области. "Для меня большая честь участвовать в таком событии. Русский язык — это то, что нас всех объединяет, независимо от национальности. Желаю вам успехов и всегда помнить: знание родного языка и уважение к культуре — основа настоящего патриотизма", — обратился к студентам Андрей Валерьевич.

После диктанта, составленного из цитат президента России, студентов ждал творческий подарок: со сцены прозвучала "Песня о России" в исполнении Дании Садыковой из общественной организации "Курултай башкир г. Самары".

"Диктант "Россия — семья семей" — это не просто проверка грамотности, а символ единства. Мы видим, как через русский язык люди разных национальностей становятся ближе, лучше понимают друг друга. Это прямой вклад в реализацию Стратегии государственной национальной политики, которую утвердил наш Президент", — отметил заместитель директора Дома дружбы народов Петр Сучков.

Каждый участник получил электронный сертификат о прохождении диктанта.

"Очень волнительно было писать диктант, особенно когда текст читал ветеран СВО. Когда пишешь диктант по-особенному проникаешься смыслом текста — чувствуешь, что причастен к чему-то действительно большому. Я не знал, что на поле боя все народы России называют друг друга братьями. Если бы можно было одним словом описать эти полтора часа, я бы выбрал слово "воодушевление", — поделился впечатлениями студент техникума кулинарного искусства Даниил Абаимов.

"У меня прямо мурашки по коже от этих строк — о героизме, о наших ребятах, которые сегодня выполняют свой долг. Для меня очевидно: там, на передовой, сейчас самые смелые, самые сильные духом люди. Наша земля обязательно будет свободной от нацистов. Победа будет за нами!", — уверена участница диктанта Евгения.

Организатором Всероссийской просветительской акции "Россия — семья семей" выступил Дом народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России).