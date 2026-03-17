"ЭнергосбыТ Плюс" напоминает УК о подготовке домов к следующему отопительному сезону

До окончания отопительного сезона Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" направит управляющим организациям региона рекомендации по подготовке жилых домов к зиме 2026–2027 годов. Результат этой работы будет оцениваться в соответствии с приказом Минэнерго № 2234.
Как и в прошлом году, обязательные мероприятия по подготовке к зиме фиксируются в оценочных листах, на основе которых каждое здание получает свой индекс готовности. В результате этот показатель должен находиться в диапазоне от 0,9 до 1. В числе важнейших работ — промывка и наладка систем отопления, а также проверка на прочность и плотность внутренней системы.
"Несмотря на то что текущий отопительный сезон ещё не завершён, самое время начать полноценную подготовку к следующей зиме. Уже сейчас УК и ТСЖ могут подать заявку на проведение опрессовки своих сетей вместе с "ЭнергосбыТ Плюс". В нынешнем году заключить договор на проведение совместной работы станет проще: это можно будет сделать, подав заявление через личный кабинет или с помощью электронной почты", — рассказала директор по продажам Самарского филиала компании Анна Птохова.
Основные мероприятия по подготовке домов к отопительному сезону 2026–2027 годов включают:
- промывку оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
- испытание оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
- наладку режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя;
- ремонт внутридомовых коммуникаций;
- работоспособность приборов учёта и автоматических регуляторов;
- герметизацию тепловых вводов, благодаря которой вода не будет попадать в подвалы;
- проверку защиты систем теплопотребления;
- проверку пломб на расчётных шайбах и соплах элеваторов;
- устранение нарушений проектных особенностей систем теплопотребления многоквартирных домов.
"ЭнергосбыТ Плюс" напоминает, что активность жителей — это лучший контроль за подготовкой домов к зиме. Собственники помещений многоквартирного дома имеют право узнавать у управляющих организаций, как именно проводится подготовка дома к очередному отопительному сезону. График проверки готовности объектов жилого фонда и социальной сферы городов размещен на сайте "Т Плюс".
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?