"ЭнергосбыТ Плюс" напоминает УК о подготовке домов к следующему отопительному сезону

До окончания отопительного сезона Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" направит управляющим организациям региона рекомендации по подготовке жилых домов к зиме 2026–2027 годов. Результат этой работы будет оцениваться в соответствии с приказом Минэнерго № 2234.

Как и в прошлом году, обязательные мероприятия по подготовке к зиме фиксируются в оценочных листах, на основе которых каждое здание получает свой индекс готовности. В результате этот показатель должен находиться в диапазоне от 0,9 до 1. В числе важнейших работ — промывка и наладка систем отопления, а также проверка на прочность и плотность внутренней системы.

"Несмотря на то что текущий отопительный сезон ещё не завершён, самое время начать полноценную подготовку к следующей зиме. Уже сейчас УК и ТСЖ могут подать заявку на проведение опрессовки своих сетей вместе с "ЭнергосбыТ Плюс". В нынешнем году заключить договор на проведение совместной работы станет проще: это можно будет сделать, подав заявление через личный кабинет или с помощью электронной почты", — рассказала директор по продажам Самарского филиала компании Анна Птохова.

Основные мероприятия по подготовке домов к отопительному сезону 2026–2027 годов включают:

промывку оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

испытание оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

наладку режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя;

ремонт внутридомовых коммуникаций;

работоспособность приборов учёта и автоматических регуляторов;

герметизацию тепловых вводов, благодаря которой вода не будет попадать в подвалы;

проверку защиты систем теплопотребления;

проверку пломб на расчётных шайбах и соплах элеваторов;

устранение нарушений проектных особенностей систем теплопотребления многоквартирных домов.

"ЭнергосбыТ Плюс" напоминает, что активность жителей — это лучший контроль за подготовкой домов к зиме. Собственники помещений многоквартирного дома имеют право узнавать у управляющих организаций, как именно проводится подготовка дома к очередному отопительному сезону. График проверки готовности объектов жилого фонда и социальной сферы городов размещен на сайте "Т Плюс".