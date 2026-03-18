16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Прокуратура через суд добивается выполнения капремонта домов в Куйбышевском районе В регионе модернизируют 36 светофоров и установят 169 детекторов транспорта В минобре Самарской области опровергли слухи о "трех сменах" в Южном городе В Самаре утки заполонили Волгу около набережной: фото Весеннее пробуждение сада: советы агронома, как подготовить участок к новому сезону

Общество

В Самарской области лекторы Общества "Знание" рассказывают об истории воссоединения с Крымом

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 224
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В преддверии Дня воссоединения Крыма с Россией Общество "Знание" запустило цикл просветительских мероприятий по всей стране. С 9 по 23 марта для подрастающего поколения пройдут встречи, посвященные истории Крымской весны и многовековым связям полуострова с Россией.

Фото: Пресс-служба Российского общества «Знание»

Так, в Самарской области лекции Общества "Знание" проходят на площадках школ, колледжей и техникумов Самары, Чапаевска, Новокуйбышевска и Красноярского района. Площадкой также стали Самарский университет им. С. П. Королева, Поволжский государственный университет сервиса, Самарский государственный институт культуры. Спикеры подробно разбирают ключевые исторические, политические и культурные предпосылки событий 2014 г., подчеркнув, что это стало важным шагом в восстановлении исторической справедливости.

"Крым — перекресток культур и исторических эпох. Важно напомнить, что чернозем для знаменитых парков Южного берега доставляли морем из глубины России, а в Херсонесе Таврическом зарождалась духовная основа государства. Возвращение в 2014 г. стало логическим завершением этого тысячелетнего пути, восстановлением исторического единства по воле народа", — отметила директор филиала Общества "Знание" в Самарской области Ольга Воронова.

Слушатели узнают не только о хронике исторических событий, но и о духовной и культурной общности народов, геополитическом значении полуострова для безопасности страны. Лекторы акцентируют внимание на важности осознания молодым поколением неразрывной связи личной судьбы с судьбой Отечества.

Мероприятия соответствуют целям и задачам национального проекта "Молодежь и дети".

Просветительская акция, приуроченная к памятной дате, продлится до 23 марта и охватывает все регионы страны. Участниками лекций становятся школьники, студенты колледжей и вузов, а также старшее поколение. В рамках мероприятий запланирован показ документального фильма, посвященного истории полуострова.

Отметим, что с лекциями о ключевых вехах полуострова от древних цивилизаций до событий XXI века сможет выступить каждый, используя готовые материалы Общества "Знание": "Крымская весна: историческое возвращение" и "Крым: вчера, сегодня, завтра". Слушатели узнают, почему Крым был и остается стратегическим регионом, как он развивается сегодня и что ждет его в будущем.

"Знание" — крупнейшая в стране современная просветительская организация, которая ежегодно проводит сотни мероприятий для молодежи по всей России: организует десятки тысяч выступлений выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные соревнования, конкурсы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам в нашей стране быть услышанными и найти свою аудиторию.

С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества "Знание" объединило более 32 тыс. человек. Они провели свыше 200 тыс. лекций в 89 регионах РФ. Создано 8100 ч. просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий "Знания", а также просветительский видеоконтент собрали свыше 2,5 млрд просмотров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Фото на сайте

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5