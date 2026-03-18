В Самарской области лекторы Общества "Знание" рассказывают об истории воссоединения с Крымом

В преддверии Дня воссоединения Крыма с Россией Общество "Знание" запустило цикл просветительских мероприятий по всей стране. С 9 по 23 марта для подрастающего поколения пройдут встречи, посвященные истории Крымской весны и многовековым связям полуострова с Россией.

Так, в Самарской области лекции Общества "Знание" проходят на площадках школ, колледжей и техникумов Самары, Чапаевска, Новокуйбышевска и Красноярского района. Площадкой также стали Самарский университет им. С. П. Королева, Поволжский государственный университет сервиса, Самарский государственный институт культуры. Спикеры подробно разбирают ключевые исторические, политические и культурные предпосылки событий 2014 г., подчеркнув, что это стало важным шагом в восстановлении исторической справедливости.

"Крым — перекресток культур и исторических эпох. Важно напомнить, что чернозем для знаменитых парков Южного берега доставляли морем из глубины России, а в Херсонесе Таврическом зарождалась духовная основа государства. Возвращение в 2014 г. стало логическим завершением этого тысячелетнего пути, восстановлением исторического единства по воле народа", — отметила директор филиала Общества "Знание" в Самарской области Ольга Воронова.

Слушатели узнают не только о хронике исторических событий, но и о духовной и культурной общности народов, геополитическом значении полуострова для безопасности страны. Лекторы акцентируют внимание на важности осознания молодым поколением неразрывной связи личной судьбы с судьбой Отечества.

Мероприятия соответствуют целям и задачам национального проекта "Молодежь и дети".

Просветительская акция, приуроченная к памятной дате, продлится до 23 марта и охватывает все регионы страны. Участниками лекций становятся школьники, студенты колледжей и вузов, а также старшее поколение. В рамках мероприятий запланирован показ документального фильма, посвященного истории полуострова.

Отметим, что с лекциями о ключевых вехах полуострова от древних цивилизаций до событий XXI века сможет выступить каждый, используя готовые материалы Общества "Знание": "Крымская весна: историческое возвращение" и "Крым: вчера, сегодня, завтра". Слушатели узнают, почему Крым был и остается стратегическим регионом, как он развивается сегодня и что ждет его в будущем.

"Знание" — крупнейшая в стране современная просветительская организация, которая ежегодно проводит сотни мероприятий для молодежи по всей России: организует десятки тысяч выступлений выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные соревнования, конкурсы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам в нашей стране быть услышанными и найти свою аудиторию.

С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества "Знание" объединило более 32 тыс. человек. Они провели свыше 200 тыс. лекций в 89 регионах РФ. Создано 8100 ч. просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий "Знания", а также просветительский видеоконтент собрали свыше 2,5 млрд просмотров.