Антонина Коломиец: горизонтальные связи внутри сообществ помогают формировать привлекательность бренда работодателя

Антонина Коломиец, начальник отдела развития сообществ ОТП Банка, выступила на Всероссийском форуме "HR-бренд 2026" и рассказала, как сообщества помогают развивать внутренний бренд работодателя.
В своем выступлении спикер отметила, что корпоративные сообщества превращают HR-бренд из обещаний в реальный опыт, который получают сотрудники. Привлекательность бренда увеличивается в том числе благодаря горизонтальным связям внутри сообществ. Кроме того, они играют важную роль в удержании талантов, когда такие факторы, как офис и оклад, перестают быть решающими.
"Ощутимый эффект в развитии HR-бренда достигается в самоорганизующихся объединениях и кросс-функциональных группах, то есть местах, где сотрудники перестают воспринимать себя просто как "целевую аудиторию" и становятся соавторами бренда. Такой подход помогает уменьшить разницу между реальным опытом и тем образом работодателя, который транслируется вовне", — рассказала Антонина Коломиец.
Сегодня в ОТП Банке сформирована уникальная экосистема, включающая в себя 46 сообществ, которые делятся по двум направлениям — профессиональные и по интересам. Почти половина сотрудников (более 3100 человек) банка состоят хотя бы в одном сообществе. В течение квартала в рамках экосистемы проходит более 100 мероприятий разной направленности.
Антонина Коломиец также отметила, что сообщества помогают решать важный парадокс современного найма: человек выбирает компанию ради карьерного роста, но уходит из-за отсутствия психологической безопасности. Сообщества создают среду, в которой человек может одновременно получать поддержку, быть в желаемой атмосфере, чувствовать себя частью чего-то большего, а также профессионально развиваться. Таким образом, HR-бренд превращается из набора нематериальных мотиваторов в материальную, осязаемую экосистему развития сотрудников.
Последние комментарии
