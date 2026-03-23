Антонина Коломиец: горизонтальные связи внутри сообществ помогают формировать привлекательность бренда работодателя

16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Банки Финансы

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 79
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Антонина Коломиец, начальник отдела развития сообществ ОТП Банка, выступила на Всероссийском форуме "HR-бренд 2026" и рассказала, как сообщества помогают развивать внутренний бренд работодателя.

В своем выступлении спикер отметила, что корпоративные сообщества превращают HR-бренд из обещаний в реальный опыт, который получают сотрудники. Привлекательность бренда увеличивается в том числе благодаря горизонтальным связям внутри сообществ. Кроме того, они играют важную роль в удержании талантов, когда такие факторы, как офис и оклад, перестают быть решающими.

"Ощутимый эффект в развитии HR-бренда достигается в самоорганизующихся объединениях и кросс-функциональных группах, то есть местах, где сотрудники перестают воспринимать себя просто как "целевую аудиторию" и становятся соавторами бренда. Такой подход помогает уменьшить разницу между реальным опытом и тем образом работодателя, который транслируется вовне", — рассказала Антонина Коломиец.

Сегодня в ОТП Банке сформирована уникальная экосистема, включающая в себя 46 сообществ, которые делятся по двум направлениям — профессиональные и по интересам. Почти половина сотрудников (более 3100 человек) банка состоят хотя бы в одном сообществе. В течение квартала в рамках экосистемы проходит более 100 мероприятий разной направленности.

Антонина Коломиец также отметила, что сообщества помогают решать важный парадокс современного найма: человек выбирает компанию ради карьерного роста, но уходит из-за отсутствия психологической безопасности. Сообщества создают среду, в которой человек может одновременно получать поддержку, быть в желаемой атмосфере, чувствовать себя частью чего-то большего, а также профессионально развиваться. Таким образом, HR-бренд превращается из набора нематериальных мотиваторов в материальную, осязаемую экосистему развития сотрудников.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5