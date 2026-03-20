ВТБ обслуживает 40% экономически активного населения Самарской области

ВТБ в Самарской области за 2025 год провел масштабную реконструкцию сети, развивал выездной сервис и проводил интеграцию с Почта Банком. Все эти направления работы позволили нарастить число активных розничных клиентов на 96 тысяч человек и охватить 40% от экономически активного населения Самарской области. Об этом рассказал на пресс-конференции Максим Папков, управляющий ВТБ в Самарской области, вице-президент банка.

Всего по итогам 2025 года ВТБ в Самарской губернии обслуживает 645 тысяч человек. Среди которых 250 тысяч получают заработную плату на карты банка. Это сотрудники 14,7 тысяч компаний и организаций, работники и студенты вузов и средне-специальных учреждений региона.

Сбережения жителей региона в банке выросли на 15% — до 246,7 млрд рублей. Особенно заметен рост интереса к инвестиционным продуктам, объем вложений в которые увеличился в 1,4 раза — до 56,6 млрд рублей.

Сегодня сеть ВТБ в Самарской области насчитывает 34 отделения. Офисы работают в 10 городах областного значения: Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Чапаевске, Отрадном, Кинеле, Жигулевске, Сызрани, а также в поселке Придорожный. Ежедневно офисы банка в регионе посещают более двух тысяч человек. Помимо расширения офисной сети, банк активно развивает выездной сервис. География доставки банковских продуктов за 2025 год выросла в 2,5 раза — теперь услуга доступна жителям 236 населенных пунктов области.

В результате интеграции ВТБ и Почта Банка 63 тысячи новых розничных клиентов перешли в ВТБ. Это клиенты, получающие в Почта Банке пенсию и владельцы счетов и вкладов. В настоящее время банк приступил к переводу клиентов с кредитными продуктами, которым сегодня необходимо открыть в ВТБ счет для того, чтобы продолжать гасить займы по графику. Сделать это можно как онлайн, в приложении, с помощью заказа карты с выездом специалиста или в любом отделении банка. Условия при этом не меняются.

"2025 год стал для нас годом масштабных изменений. Мы не только провели интеграцию с Почта Банком, но и продолжили системное развитие инфраструктуры: обновляли офисы, открывали новые точки присутствия в малых городах, кратно расширили географию выездного сервиса. Параллельно с этим мы уже пятый год развиваем проект "Карта жителя Самарской области" — только за прошлый год портфель карт вырос еще на 15 тысяч до 236 тысяч. Сегодня это востребованный инструмент, объединяющий банковские и социальные сервисы. В комплексе все эти усилия позволили нам привлечь 96 тысяч новых клиентов и выйти на показатель в 40% от экономически активного населения региона. Это не просто цифра, это знак доверия со стороны жителей губернии, которые выбирают нас для решения повседневных и стратегических финансовых задач", — отметил Максим Папков.

По словам Максима Папкова, стратегия банка в регионе строится вокруг принципа доступности финансовых услуг для каждого жителя вне зависимости от места проживания. Интеграция с Почта Банком, развитие сети отделений в малых городах и расширение географии выездного сервиса позволяют закрывать потребности разных категорий населения — от студентов и работающих граждан до пенсионеров и жителей отдаленных территорий. Такой подход, добавил управляющий, не только укрепляет позиции банка, но и вносит вклад в повышение финансовой доступности в Самарской области в целом.