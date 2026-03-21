ОТП Банк получил 7 наград международной премии CC Guru Awards

ОТП Банк получил семь наград международной премии CC Guru Awards ("Хрустальная гарнитура"): стал победителем в четырёх категориях и получил три высоких оценки жюри. Банк был выбран лучшим в 7 категориях из более чем 50 номинаций среди 380 участников, подавших заявки на премию.
Банк получил награды в категориях "Самая эффективная кросс-функциональная коллаборация", "Лучший аутсорсинговый проект, партнёрство", "Лучшая практика адаптации, обучения и развития персонала", "Лучшая практика сохранения талантов и сокращения текучести персонала". Кроме того, сотрудники банка были отмечены в трёх персональных номинациях: Юлия Ишанова, главный специалист из Тверского контактного центра получила награду "Специалист года", Валерий Иванов, начальник Омского контакт-центра, стал победителем в номинации "Руководитель года", а Елизавета Савченко, руководитель группы операционного центра в Твери, — в номинации "Командный лидер года".
"Мы очень рады, что ОТП Банк был отмечен сразу семью наградами такой значимой премии как CC Guru Awards и получил признание профессионального экспертного сообщества. Мы динамично развиваем процессы, совместные партнерские проекты, а также навыки и компетенции наших сотрудников. Для победы в личных номинациях, сотрудники ОТП Банка готовились к участию в премии: проходили серьезный отбор: на соответствие множеству критериев экспертной комиссии. Мы продолжим совершенствовать технологии и процессы, чтобы оставаться банком, который выбирают не только клиенты, но и сотрудники", — отметил Алексей Рогожин, Руководитель контакт-центра ОТП Банка.
CC Guru Awards — крупнейшая (более 300 участников ежегодно), широко известная и признанная профессиональным сообществом награда, которую называют "Оскаром" индустрии дистанционного взаимодействия с клиентами. Премия учреждена в 2005 году и вручается ежегодно.
Награда отражает признание профессиональным сообществом высокого уровня зрелости и развития компаний, а также подтверждает значимые достижения участников в области дистанционного взаимодействия с клиентами — в маркетинге, продажах, сервисе и работе контакт-центров. Премией отмечаются лучшие сотрудники — операторы, продавцы, менеджеры, руководители, а также команды и коллективы контакт-центров — за высокий уровень клиентского опыта, эффективные управленческие практики, инновационные проекты и передовые технологические решения.
Последние комментарии
