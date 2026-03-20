Самара в деле: ВТБ запустил полный комплекс услуг с золотыми слитками в 23 городах РФ

ВТБ запустил полный комплекс услуг с физическими слитками из золота в 23 отделениях по всей России. Ранее сервис был доступен только в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь клиенты могут купить, хранить и продать слитки в крупных городах от Крыма до Владивостока. До конца года география проекта расширится еще на 11 офисов ВТБ.

Золото традиционно считается "защитным" активом и позволяет сократить риск девальвации рубля. Высокий спрос на драгоценный металл объясняется ростом курса и отменой НДС на покупку. Цена на золото в начале 2026 года достигла порядка $5000 за тройскую унцию. По результатам прошлого года доходность составила +28%, в этом году рост усилился — еще +17%. За последние десять лет цена на золото выросла — на 313%.

"В условиях, когда стоимость золота обновляет исторические максимумы, мы наблюдаем соответствующие изменения в поведении инвесторов. Золото рассматривается как одна из ключевых точек опоры. Запуск операций со слитками — это не просто расширение линейки продуктов, а выравнивание инвестиционных возможностей для жителей разных регионов по всей стране", — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

В 2023 году ВТБ запустил услугу обратного выкупа золотых слитков для клиентов, которые приобрели драгоценный металл в банке и оставили его на ответственное хранение. В 2024 году ВТБ начал выкупать у клиентов мерные и стандартные слитки, хранящиеся вне банка, в том числе приобретенные в других банках.

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

