16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Банки Финансы

ВТБ: предприниматели на две трети увеличили обороты трансграничных платежей в 2025 году

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 183
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В 2025 году клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ на 68% увеличили объем международных переводов. Число клиентов, работающих с зарубежными партнерами, выросло на 30%. Об этом сообщила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова в рамках выставки TransRussia 2026.

Вклад в развитие направления международных расчетов внесли в том числе компании среднего и малого бизнеса, ориентированные на Азию. Для таких клиентов ВТБ развивает инфраструктуру прямых расчетов, запускает специальные продукты для сопровождения ВЭД на каждом этапе сделки и поэтапно снижает тарифы.

По словам Юлии Копытовой, в 2025 году портфель внешнеторговых контрактов клиентов среднего и малого бизнеса на обслуживании в ВТБ вырос на 66%.

TransRussia — крупнейшая в России выставка, посвященная вопросам транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5