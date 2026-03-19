ВТБ: предприниматели на две трети увеличили обороты трансграничных платежей в 2025 году

В 2025 году клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ на 68% увеличили объем международных переводов. Число клиентов, работающих с зарубежными партнерами, выросло на 30%. Об этом сообщила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова в рамках выставки TransRussia 2026.

Вклад в развитие направления международных расчетов внесли в том числе компании среднего и малого бизнеса, ориентированные на Азию. Для таких клиентов ВТБ развивает инфраструктуру прямых расчетов, запускает специальные продукты для сопровождения ВЭД на каждом этапе сделки и поэтапно снижает тарифы.

По словам Юлии Копытовой, в 2025 году портфель внешнеторговых контрактов клиентов среднего и малого бизнеса на обслуживании в ВТБ вырос на 66%.