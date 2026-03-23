В Самаре возбудили уголовное дело после гибели двух человек из‑за утечки газа

Красноярским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 20 марта в Красноярском районе Самары произошла утечка газа и последующий хлопок газовоздушной смеси. Инцидент затронул несколько адресов.

В результате хлопка произошло разрушение жилого здания по адресу: ул. Подсухина, д. 18.

Кроме того, вследствие возгорания газа были уничтожены огнём жилые дома по адресам: ул. Подсухина, д. 43"а" и 1‑ый Заводской переулок, д. 7. На месте тушения пожара в одном из домов обнаружены тела 84‑летней женщины и 60‑летнего мужчины.

В настоящее время назначены необходимые судебные экспертизы, ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств и причин трагедии.