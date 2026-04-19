Следственные органы выяснят причину гибели двух школьниц под Самарой

В воскресенье, 19 апреля, министерство образования Самарской области прокомментировало ЧП в пос. Мирный.
"В пос. Мирный Самарской области произошло трагическое происшествие. В обстоятельствах суицида двух несовершеннолетних девочек сейчас разбираются следственные органы.
Министерство выражает самые искренние соболезнования родным и друзьям погибших. Это огромная, невосполнимая утрата. В этой сложной ситуации ведомство сосредоточено на выяснении всех обстоятельств, предшествующих трагедии.
Девочки обучались в разных школах. Проведены беседы с руководством школ, учителями, одноклассниками. На данный момент информация о каких-либо конфликтах и проявлениях буллинга в отношении девочек не подтверждается", — говорится в сообщении.
Как пишут в соцсетях, трагедия произошла на Татарском кладбище, предположительно, с ученицами 8 классов.
