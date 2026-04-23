"Подумала, что взорвалась ракета": очевидица атаки БПЛА в Самаре После атаки БПЛА на Сызрань возбуждено уголовное дело Из-под завалов в Сызрани извлечены тела двух человек Мужчина попал под трамвай в Самаре Следственные органы выясняют причину гибели двух школьниц под Самарой

"Подумала, что взорвалась ракета": очевидица атаки БПЛА в Самаре

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Утром в четверг, 23 апреля, в ходе атаки БПЛА в Самаре один из них попал в многоэтажный жилой дом. Волга Ньюс удалось пообщаться с очевидцами, проживающими в соседних многоэтажках.

Фото: © РИА Новости / Анатолий Карбинов

"Взрыв произошел около 6 часов. Он был настолько сильным, что меня подбросило на кровати, по дому была ощутимая вибрация, - рассказывает Анна. - Я подумала, что взорвалась ракета, а не БПЛА. Может, такой эффект был из-за того, что я живу на одном из верхних этажей. Я проверила ребенка в комнате - он проснулся, но тут же закрыл глаза. Побежала на балкон, почувствовала запах гари, горящего пластика".

По словам Анны, в домовом чате к тому времени появились сообщения с подробностями, куда именно прилетел дрон. "Расстояние до этого дома от нашего - метров сто. У соседей в моем доме с подоконников слетели горшки с цветами, местами окна выбило", - говорит она.

Уже через пять минут на месте были машины "скорой помощи" и пожарные. А вот сирена, оповещающая об опасности атаки БПЛА, как говорит женщина, включилась около 6:50.

Еще один очевидец, живущий в другом соседнем с пострадавшим доме, также проснулся от взрыва. 

"Я вышел на кухню и увидел во дворе какие-то покореженные конструкции, дым за соседним домом. Когда вышел во двор, уже приехали пожарные, "скорые". Время 6:25-6:35 - включается сирена, и ее очень плохо слышно", - говорит Илья.

По его словам, место происшествия быстро оцепили полицейские, которые запретили снимать и попросили людей разойтись по домам. 

"Прилетело во второй подъезд, на крышу, пострадала квартира на последнем 11 этаже. В квартире вроде, никого не было. Общался с другом, который живет в том доме на 11 этаже, но с другой стороны от прилета - с ними все нормально. Пострадал, как говорят, прохожий", - поделился информацией мужчина.

Андрей Куропаткин 26 июля 2024 10:10 Прокуратура закончила проверять экоотель "Маяк", где в феврале отравились дети

Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?

Светлана Струнина 05 июля 2024 07:50 ФСБ предотвратила теракт в Самаре

Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут

Дима Иванаев 10 марта 2023 19:32 В Самаре на ул. Молодогвардейской кирпичная стена рухнула на припаркованный во дворе автомобиль

Здравствуйте, есть контакты владельца?

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:46 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Если бы собаки чмновников рвали!!!

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:45 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Да такое сплошь и рядом во вс

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

