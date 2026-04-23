"Подумала, что взорвалась ракета": очевидица атаки БПЛА в Самаре

Утром в четверг, 23 апреля, в ходе атаки БПЛА в Самаре один из них попал в многоэтажный жилой дом. Волга Ньюс удалось пообщаться с очевидцами, проживающими в соседних многоэтажках.

"Взрыв произошел около 6 часов. Он был настолько сильным, что меня подбросило на кровати, по дому была ощутимая вибрация, - рассказывает Анна. - Я подумала, что взорвалась ракета, а не БПЛА. Может, такой эффект был из-за того, что я живу на одном из верхних этажей. Я проверила ребенка в комнате - он проснулся, но тут же закрыл глаза. Побежала на балкон, почувствовала запах гари, горящего пластика".

По словам Анны, в домовом чате к тому времени появились сообщения с подробностями, куда именно прилетел дрон. "Расстояние до этого дома от нашего - метров сто. У соседей в моем доме с подоконников слетели горшки с цветами, местами окна выбило", - говорит она.

Уже через пять минут на месте были машины "скорой помощи" и пожарные. А вот сирена, оповещающая об опасности атаки БПЛА, как говорит женщина, включилась около 6:50.

Еще один очевидец, живущий в другом соседнем с пострадавшим доме, также проснулся от взрыва.

"Я вышел на кухню и увидел во дворе какие-то покореженные конструкции, дым за соседним домом. Когда вышел во двор, уже приехали пожарные, "скорые". Время 6:25-6:35 - включается сирена, и ее очень плохо слышно", - говорит Илья.

По его словам, место происшествия быстро оцепили полицейские, которые запретили снимать и попросили людей разойтись по домам.

"Прилетело во второй подъезд, на крышу, пострадала квартира на последнем 11 этаже. В квартире вроде, никого не было. Общался с другом, который живет в том доме на 11 этаже, но с другой стороны от прилета - с ними все нормально. Пострадал, как говорят, прохожий", - поделился информацией мужчина.