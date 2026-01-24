В Самаре слон сбежал из цирка

Вечером 23 января на улице в центре Самары заметили слона. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Как оказалось, животное сбежало от работников цирка во время прогулки, испугавшись взрывов петард.
В итоге слона вернули в цирк с помощью спасателей.
Вечером 23 января на улице в центре Самары заметили слона. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Как оказалось, животное сбежало от работников цирка во время прогулки, испугавшись взрывов петард.
В итоге слона вернули в цирк с помощью спасателей.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?
Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс