Найден пропавший подросток из Смышляевки

В среду, 17 сентября, поздно вечером найден пропавший 14-летний подросток из Смышляевки.
Напомним, ребенок ушел из дома 16 сентября.
"Найден, жив", - сообщается в соцсетях регионального поискового отряда "Лиза Алерт".
