На турбазе в Самаре мужчина упал с шестиметровой высоты

Во вторник, 2 сентября, в Самаре помощь спасателей понадобилась мужчине, упавшему с высоты 6 м. Об этом сообщает региональное ПСС.
ЧП произошло на базе отдыха "Каскад". 37-летний пострадавший получил травму ноги. Спасатели наложили ему шину и на спасательном катере доставили к врачам "скорой помощи".
