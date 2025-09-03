На турбазе в Самаре мужчина упал с шестиметровой высоты

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 2 сентября, в Самаре помощь спасателей понадобилась мужчине, упавшему с высоты 6 м. Об этом сообщает региональное ПСС.

Фото: Фото предоставлено ПСС Самарской области