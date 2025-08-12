МЧС прокомментировало ЧП со сгоревшим автобусом в Самаре

Во вторник, 12 августа, в 15:05 поступило сообщение о возгорании в движении на ул. Ново-Садовой автобуса "ПАЗ", который следовал по маршруту № 91.
Спустя шесть минут возгорание было локализовано силами семи спасателей и двух спецмашин.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области, в автобусе пассажиров не было. Погибших и пострадавших нет.
Ранее очевидцы предоставили в редакцию "Волга Ньюс" фотографии горящего автобуса.
Последние комментарии
Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?
Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс