В Самаре на ходу загорелся автобус

Очевидцы поделились с редакцией Волга Ньюс кадрами пожара в Самаре. Загорелся пассажирский автобус на остановке "Звезда" на ул. Ново-Садовой.

На кадрах видно, что с пламенем пытаются бороться с помощью огнетушителя. Судя по дальнейшим кадрам, это не слишком хорошо удалось, и огонь объял весь автобус, а в небо поднимался черный дым.

Для борьбы с огнем, по словам очевидцев, прибыли пожарные машины. То, что осталось от автобуса, потушили.

"Он сгорел за три минуты", - говорит очевидец.

