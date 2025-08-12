В Самаре на ходу загорелся автобус

Очевидцы поделились с редакцией Волга Ньюс кадрами пожара в Самаре. Загорелся пассажирский автобус на остановке "Звезда" на ул. Ново-Садовой.
На кадрах видно, что с пламенем пытаются бороться с помощью огнетушителя. Судя по дальнейшим кадрам, это не слишком хорошо удалось, и огонь объял весь автобус, а в небо поднимался черный дым.
Для борьбы с огнем, по словам очевидцев, прибыли пожарные машины. То, что осталось от автобуса, потушили.
"Он сгорел за три минуты", - говорит очевидец.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !