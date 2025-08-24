"Прибило к скалистому берегу": подробности спасения сапбордистов в Тольятти

В субботу, 23 августа, трое взрослых и один ребенок обратились за помощью к спасателям Тольятти.
На сапбордах они вышли из залива из около с. Жигули в акваторию Жигулевского моря. Порывы ветра и волны отнесли плавсредства ниже по течению к скалистому берегу.
Вернуться в залив против ветра у путешественников не получилось. В 16:10 на помощь вышел спасательный катер. В 17:20 пострадавших вернули на берег в заливе.
Медицинская помощь не потребовалась.
Напомним, спасатели также оказывали помощь терпящим бедствие на байдарке около Молодецкого кургана.
Последние комментарии
Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?
Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс