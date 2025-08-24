16+
Чрезвычайные происшествия Происшествия

"Прибило к скалистому берегу": подробности спасения сапбордистов в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 24 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 23 августа, трое взрослых и один ребенок обратились за помощью к спасателям Тольятти.

На сапбордах они вышли из залива из около с. Жигули в акваторию Жигулевского моря. Порывы ветра и волны отнесли плавсредства ниже по течению к скалистому берегу.

Вернуться в залив против ветра у путешественников не получилось. В 16:10 на помощь вышел спасательный катер. В 17:20 пострадавших вернули на берег в заливе.

Медицинская помощь не потребовалась.

Напомним, спасатели также оказывали помощь терпящим бедствие на байдарке около Молодецкого кургана. 

