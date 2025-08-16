Глава СК взял на контроль ЧП о гибели женщины на предприятии в Новосемейкино

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки в связи с обращением о гибели женщины на предприятии в Новосемейкино Самарской области.
В комментариях в социальной сети СК России размещено обращение по вопросу нарушения руководством предприятия, расположенного в Новосемейкино, требований охраны труда, что привело к гибели сотрудницы.
В августе текущего года женщина, находясь в помещении склада, потеряла сознание. При этом своевременная помощь ей оказана не была. Впоследствии пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где через несколько дней скончалась.
В СУ СК России по Самарской области организована процессуальная проверка.
