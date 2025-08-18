16+
"Ребенка убили ворота": СК возбудил дело из-за смерти на школьном дворе

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В СУ СКР по Самарской области расследуют смерть десятилетнего мальчика. По предварительным данным, он погиб из-за падения футбольных ворот.

По информации Следственного комитета, трагедия произошла 14 августа этого года. Вечером подростки пришли на территорию школы в с. Старый Аманак в Похвистневском районе. Там на спортивной площадке они играли в футбол. В какой-то момент на 10-летнего мальчика упали футбольные ворота. В результате ребенок погиб.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лиц, виновных в произошедшем, а также всех обстоятельств происшествия", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Напомним, про случай стало известно на оперативном совещании в правительстве Самарской области. Губернатор был возмущен поведением главы Похвистневского района в связи с этим ЧП. После серьезного разговора с главами районов о дисциплине в отставку захотел уйти глава Клявлинского района Петр Климашов.

