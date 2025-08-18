Уходит в отставку глава Клявлинского района Климашов

В понедельник, 18 августа, стало известно, что заявление с просьбой принять отставку по собственному желанию написал глава Клявлинского района Петр Климашов. Информация прозвучала на оперативном совещании правительства Самарской области.

О заявлении от Климашова сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Как пояснил глава региона, этому предшествовало совещание с главами районов. На том совещании обсуждали дисциплину.

"К сожалению, произошла трагедия. Ворота, которые были недолжным образом закреплены, привели к трагедии, погиб ребенок. Главу района не могли найти долго. Когда нашли, он доложил вице-губернатору, что был на месте. Через два часа выяснилось, что это не так", - рассказал глава региона про один из вопросов, которые обсуждали на совещании.

Известно, что ЧП произошло в Похвистневском районе. Но главам всех районов указали на необходимость соблюдать дисциплину.

"Мы с вами живем в особый период времени, когда страна в режиме СВО, и мы с вами отвечаем за жизни людей. Поэтому дисциплина и субординация должны быть железные", - отметил Вячеслав Федорищев.

Губернатор также сказал, обращаясь к присутствующим, что "если кто-то хочет покинуть работу, как Климашов, - примите это решение сегодня". Тем же, кто остается трудиться, губернатор дал поручение - быть на связи всегда. Он также уточнил, что будет проверяться работа в том числе и с обращениями граждан.

Петр Климашов был главой Клявлинского района с декабря 2022 года. В администрации работал с 2011 года.