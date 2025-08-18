16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Уходит в отставку глава Клявлинского района Климашов Департамент городского хозяйства и экологии Самары возглавил Евгений Владимирский Администрацию Жигулевска возглавил Алексей Иванов Департамент градостроительства Самары возглавил Максим Астапов Татьяна Кудряшова назначена общественным советником главы Тольятти по культуре

Муниципалитеты Власть и политика

Уходит в отставку глава Клявлинского района Климашов

КЛЯВЛИНО. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 363
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 18 августа, стало известно, что заявление с просьбой принять отставку по собственному желанию написал глава Клявлинского района Петр Климашов. Информация прозвучала на оперативном совещании правительства Самарской области.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

О заявлении от Климашова сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Как пояснил глава региона, этому предшествовало совещание с главами районов. На том совещании обсуждали дисциплину.

"К сожалению, произошла трагедия. Ворота, которые были недолжным образом закреплены, привели к трагедии, погиб ребенок. Главу района не могли найти долго. Когда нашли, он доложил вице-губернатору, что был на месте. Через два часа выяснилось, что это не так", - рассказал глава региона про один из вопросов, которые обсуждали на совещании.

Известно, что ЧП произошло в Похвистневском районе. Но главам всех районов указали на необходимость соблюдать дисциплину.

"Мы с вами живем в особый период времени, когда страна в режиме СВО, и мы с вами отвечаем за жизни людей. Поэтому дисциплина и субординация должны быть железные", - отметил Вячеслав Федорищев.

Губернатор также сказал, обращаясь к присутствующим, что "если кто-то хочет покинуть работу, как Климашов, - примите это решение сегодня". Тем же, кто остается трудиться, губернатор дал поручение - быть на связи всегда. Он также уточнил, что будет проверяться работа в том числе и с обращениями граждан.

Петр Климашов был главой Клявлинского района с декабря 2022 года. В администрации работал с 2011 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31