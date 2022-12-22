Главой Клявлинского района назначен Петр Климашов

В четверг, 22 декабря, депутатами собрания представителей Клявлинского района избран новый глава. Муниципалитетом будет руководить Петр Климашов. Его кандидатуру единогласно поддержали все депутаты собрания представителей Клявлинского района.

Петр Климашов родился в селе Назаровка Клявлинского района. Выпускник Самарского сельскохозяйственного института, он начинал свою трудовую деятельность в колхозе "Ударник", также работал оператором газовой котельной, руководил муниципальным предприятием "Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства".

С 2011 года Петр Николаевич работал в администрации муниципального района Клявлинский: сначала в должности руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом, затем первого заместителя главы района и с осени текущего года - исполняющим обязанности главы района.

Перед новым главой муниципального образования поставлена задача обеспечивать на территории района качественную и своевременную реализацию национальных проектов, инициированных Президентом страны, а также инвестиционных проектов, важных для развития района.

Одним из таких ключевых проектов для района сегодня является сельскохозяйственное предприятие в селе Старое Резяпкино. На животноводческой ферме ООО "Северная Нива Самара" содержится более 300 голов крупного рогатого скота.

Также начато строительство животноводческого комплекса, который в будущем обеспечит увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции, а население Клявлинского района - рабочими местами.

Напомним, проект рассматривался на заседании Совета по улучшению инвестклимата при губернаторе Самарской области Дмитрии Азарове. Глава региона отмечал, что это очень важный и крупный инвестиционный проект в сельском хозяйстве региона, который имеет колоссальный потенциал развития.