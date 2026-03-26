Под суд пойдет тольяттинец, пытавшийся подработать на торговле немаркированным табаком

ТОЛЬЯТТИ. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Прокуратурой Автозаводского района Тольятти утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего ранее не судимого местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение и перевозка в целях сбыта и сбыт табачной немаркированной продукции, в особо крупном размере), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, в период с 1 ноября 2022 г. по 9 декабря 2024 г. обвиняемый приобрел в Интернете у неустановленных лиц немаркированные специальными (акцизными) марками сигареты российского и иностранного производства в количестве более 11 тыс. пачек, чтобы торговать ими и систематически извлекать выгоду. Используя свой автомобиль Skoda Kodiaq, а также оказанные ему  перевозчиком товара транспортные услуги, тольяттинец перевез и хранил табачную продукцию в гаражном боксе, а также в торговых точках "ЯрТабак" на ул. 70 лет Октября и бульваре Орджоникидзе.

В декабре 2024 г. сотрудниками полиции указанная немаркированная продукция изъята из оборота. Исходя из значения единой минимальной цены табачной продукции, рассчитанной Министерством сельского хозяйства РФ, в размере 129 руб. за пачку, стоимость изъятой табачной продукции составила 1 420 935 руб., что является особо крупным размером.

Вину в содеянном обвиняемый признал, показав, что решил покупать немаркированную табачную продукцию в Интернете по низкой цене, продавать ее дороже в Тольятти, нанять продавцов для реализации и получать таким образом дополнительный заработок.

Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

 Максимальное наказание за указанное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Последние комментарии

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

