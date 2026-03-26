Под суд пойдет тольяттинец, пытавшийся подработать на торговле немаркированным табаком

Прокуратурой Автозаводского района Тольятти утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего ранее не судимого местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение и перевозка в целях сбыта и сбыт табачной немаркированной продукции, в особо крупном размере), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, в период с 1 ноября 2022 г. по 9 декабря 2024 г. обвиняемый приобрел в Интернете у неустановленных лиц немаркированные специальными (акцизными) марками сигареты российского и иностранного производства в количестве более 11 тыс. пачек, чтобы торговать ими и систематически извлекать выгоду. Используя свой автомобиль Skoda Kodiaq, а также оказанные ему перевозчиком товара транспортные услуги, тольяттинец перевез и хранил табачную продукцию в гаражном боксе, а также в торговых точках "ЯрТабак" на ул. 70 лет Октября и бульваре Орджоникидзе.

В декабре 2024 г. сотрудниками полиции указанная немаркированная продукция изъята из оборота. Исходя из значения единой минимальной цены табачной продукции, рассчитанной Министерством сельского хозяйства РФ, в размере 129 руб. за пачку, стоимость изъятой табачной продукции составила 1 420 935 руб., что является особо крупным размером.

Вину в содеянном обвиняемый признал, показав, что решил покупать немаркированную табачную продукцию в Интернете по низкой цене, продавать ее дороже в Тольятти, нанять продавцов для реализации и получать таким образом дополнительный заработок.

Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Максимальное наказание за указанное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.