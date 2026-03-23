По факту драки в тольяттинской школе возбуждено дело о халатности

По факту драки между учениками в тольяттинской школе возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", сообщает пресс‑служба СУ СК России по Самарской области.

В ходе проверки, организованной по поручению руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Павла Михайловича Олейника, установлено, что в момент происшествия дети находились без надзора со стороны педагогического персонала.

Напомним, в школе № 23 города Тольятти 18 марта 2026 г. во время перемены подрались два ученика 6‑го класса. Один из школьников получил перелом левой руки.

Центральный межрайонный следственный отдел Тольятти выясняет все обстоятельства случившегося и дает правовую оценку действиям должностных лиц школы.