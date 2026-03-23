В Самарской области стартовали инспекционные туры проекта "Открытая промышленность"

В Самарской области стартовали выездные сессии на предприятия в рамках Всероссийской образовательной программы "Открытая промышленность". Инспекционный тур открыл молочный комбинат "САМАРАЛАКТО" (компания "Логика молока").

Фото: Министерство туризма СО

Напомним, "Открытая промышленность" — это образовательная программа, направленная на развитие кадрового и технологического потенциала российских предприятий, формирование позитивного имиджа отечественной промышленности и укрепление межотраслевого взаимодействия, реализуемая Агентством стратегических инициатив (АСИ) с 2021 года.

Молочный комбинат "САМАРАЛАКТО" (компания "Логика молока") проводит бесплатные экскурсии уже более 10 лет, преимущественно делая акцент на профориентации. Участие в проекте "Открытая промышленность" позволит комбинату выйти на более широкую аудиторию — взрослых потребителей, которым интересно знать, где, как и из чего производятся продукты, которые они покупают каждый день.
Интерес к промышленным экскурсиям в последние годы вырос кратно. По итогам 2025 года количество посетителей предприятий Самарской области увеличилось в пять раз по сравнению с 2024-м: с 15,6 тыс. до 75,9 тыс. человек.

Промышленный туризм выступает важным инструментом регионального развития, объединяя в себе социально-экономические эффекты: от ранней профориентации молодежи до роста инвестиционной привлекательности территорий. Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркивал, что формирование маршрутов, включающих посещение промышленных и производственных площадок, позволяет не только разнообразить туристические предложения, но также способствует демонстрации промышленного потенциала региона.

"Промышленный туризм стал невероятно популярен: пятикратный рост турпотока за год — лучшее тому подтверждение. Это отличная возможность познакомить жителей и гостей региона с современными технологиями и продуктами, которые производятся в регионе, а также укрепить имидж местных производителей и повысить привлекательность региона в целом", — рассказала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Эксперты также отмечают, что развитие промышленного туризма напрямую влияет на бренд работодателя: открытость производства помогает привлекать молодые кадры и формировать лояльность к компании у будущих специалистов.

Формирование новых туристических продуктов, с посещением предприятий Самарской области, соответствует целям национального проекта "Туризм и гостеприимство", реализуемого по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Виктор Крамов 13 февраля 2026 08:46 CARCADE продлевает программу субсидирования на автомобили CHERY, TENET, OMODA, JAECOO, EXLANTIX и EXEED

Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.

Юрий Пестриков 06 февраля 2026 16:55 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... наверное надобно ДЕЛАТЬ ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ на инновации - с задачами ИННОВАЦИЙ ... а то СГИНЕТ всё возможное ... .

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:25 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... Жигулёвск pestrikov_y@mail.ru Пестриков Юрий Геннадьевич 88 лет.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:16 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... вполне обоснованы замечания - для горячих голов; ... могу предложить на КОМАНДНОЕ ОСВОЕНИЕ;... давнишний проект (пенсионера - буду консультантом и не более ) ... космический БУРАН - пролётом по НАПРАВЛЯЮЩИМ приземлённым БЫКоторам (на 30 авто на первом этаже и 120 их хозяев под прозрачном куполом второго этажа) - по просторам РОССИИ и не только ...позовите и я приеду - Жигулёвск.

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

