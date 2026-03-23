В Самарской области стартовали инспекционные туры проекта "Открытая промышленность"

В Самарской области стартовали выездные сессии на предприятия в рамках Всероссийской образовательной программы "Открытая промышленность". Инспекционный тур открыл молочный комбинат "САМАРАЛАКТО" (компания "Логика молока").

Напомним, "Открытая промышленность" — это образовательная программа, направленная на развитие кадрового и технологического потенциала российских предприятий, формирование позитивного имиджа отечественной промышленности и укрепление межотраслевого взаимодействия, реализуемая Агентством стратегических инициатив (АСИ) с 2021 года.

Молочный комбинат "САМАРАЛАКТО" (компания "Логика молока") проводит бесплатные экскурсии уже более 10 лет, преимущественно делая акцент на профориентации. Участие в проекте "Открытая промышленность" позволит комбинату выйти на более широкую аудиторию — взрослых потребителей, которым интересно знать, где, как и из чего производятся продукты, которые они покупают каждый день.

Интерес к промышленным экскурсиям в последние годы вырос кратно. По итогам 2025 года количество посетителей предприятий Самарской области увеличилось в пять раз по сравнению с 2024-м: с 15,6 тыс. до 75,9 тыс. человек.

Промышленный туризм выступает важным инструментом регионального развития, объединяя в себе социально-экономические эффекты: от ранней профориентации молодежи до роста инвестиционной привлекательности территорий. Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркивал, что формирование маршрутов, включающих посещение промышленных и производственных площадок, позволяет не только разнообразить туристические предложения, но также способствует демонстрации промышленного потенциала региона.

"Промышленный туризм стал невероятно популярен: пятикратный рост турпотока за год — лучшее тому подтверждение. Это отличная возможность познакомить жителей и гостей региона с современными технологиями и продуктами, которые производятся в регионе, а также укрепить имидж местных производителей и повысить привлекательность региона в целом", — рассказала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Эксперты также отмечают, что развитие промышленного туризма напрямую влияет на бренд работодателя: открытость производства помогает привлекать молодые кадры и формировать лояльность к компании у будущих специалистов.

Формирование новых туристических продуктов, с посещением предприятий Самарской области, соответствует целям национального проекта "Туризм и гостеприимство", реализуемого по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина.