Написать в редакцию
МТС накрыла сетью 4G район знаменитых Рачейских Альп

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Цифровая экосистема МТС вывела в эфир еще несколько новых базовых станций в Сызранском районе перед приближающимся туристическим сезоном. Новое качество связи 4G доступно в селах Новая Рачейка, Чекалино, Ивашевка и Смолькино, где совокупно проживает порядка 2000 человек.

Фото: Кирилл Ляхманов

Специалисты МТС провели работу на телеком-оборудовании и развернули новое покрытие сети 4G еще в четырех населенных пунктах Сызранского района. Сеть LTE накрывает не только места проживания людей, но и объекты социального значения, магазины и почтовые отделения, маркетплейсы, детские сады и библиотеки. Сызранский район известен своими популярными туристическими местами. Только вокруг села Смолькино находится 10 известных природных объектов. Главный местный символ — Рачейские Альпы. Это красивые каменные склоны с гротами, на которых произрастают вековые сосны. В нескольких километрах от этих каменных лабиринтов расположены озеро Чайное и глэмпинг для туристов. В селе Новая Рачейка туристов привлекает смотровая площадка рядом с храмом, с которой открывается уникальный вид на Волгу. Теперь у местных жителей и туристов есть возможность снимать фото и видео красивой природы и делиться ими с друзьями и родными в любой точке страны — высокие скорости мобильного интернета от МТС позволяют это сделать без помех.

"Природные места Сызранского района часто выбирают в качестве тура выходного дня, а для туристов важно всегда оставаться на связи. Поэтому мы включили ряд малых населенных пунктов в нашу программу развития сети, чтобы создать цифровой комфорт как для местных сельских жителей, так и для гостей туристических объектов", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

