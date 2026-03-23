Лизинг кроссовера DEEPAL G318 с применением корпоративной скидки в размере 9%

Компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) принимает заявки на финансирование гибридных кроссоверов DEEPAL G318 в рамках официального сотрудничества с импортёром бренда — ООО "ЧАНЪАНЬ МОТОРС РУС".

В рамках партнёрской программы к приобретению доступны кроссоверы DEEPAL G318 в комплектациях 4WD ТЕХНО и 4WD ЭВЕРЕСТ. Скидка в размере 9% может быть учтена при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт снижает расчёт стоимости полиса Каско. Предложение распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через организатора акции и действует до объявления очередных специальных условий. Подробности уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Габариты нового автомобиля DEEPAL G318 составляют 5010 мм в длину, 1985 мм в ширину и 1895 мм в высоту при колёсной базе 2880 мм. Модель оснащена последовательной гибридной системой, где 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л. с. используется исключительно в качестве генератора. Основное движение обеспечивают электромоторы: в заднеприводной версии — один электродвигатель мощностью 185 кВт., в полноприводной — два электродвигателя общей мощностью 316 кВт. DEEPAL G318 оборудован системой активного шумоподавления ENC, двойными звуконепроницаемыми стеклами и 540-градусной панорамной камерой с функцией видеорегистратора.

Программа финансирования доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев и позволяет оформить лизинг с широкими параметрами настройки сделки: авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок от 6 до 60 месяцев и вариативным графиком платежей. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо.

Оставить заявку на подбор автомобиля и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте компании.