Водитель в Жигулевске погасил 128 тыс. рублей штрафов после остановки сотрудниками ГИБДД

В ходе профилактического рейда по контролю ПДД инспекторы ДПС в Жигулевске остановили автомобиль и выяснили, что его владелец является должником, в отношении которого возбуждено исполнительное производство из‑за неоплаченных штрафов.

По данным пресс‑службы ГУ МВД России по Самарской области, после того как полиция направила уведомление в ФССП, на место оперативно прибыли судебные приставы и в полном объёме взыскали с водителя задолженность в размере 128 тыс. рублей.

Госавтоинспекция напоминает, что штрафы нужно оплачивать в течение 60 дней, иначе грозит штраф в двукратном размере, арест до 15 суток или обязательные работы.