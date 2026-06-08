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Происшествия

За поджог отделения почты жительницу Самарской области осудили условно

АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАЙОН. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Алексеевском районе Самарской области суд вынес приговор 55-летней начальнице почтового отделения в с. Патровка, сообщает прокуратура Самарской области.

Женщина признана виновной в присвоении вверенного имущества и попытке поджога здания для сокрытия преступления.

Напомним, с июля по октябрь 2025 г. работница систематически присваивала денежные средства и товарно-материальные ценности. Общая сумма хищений превысила 476 тыс. рублей.

Перед предстоящей ревизией обвиняемая подожгла здание почты, чтобы скрыть недостачу.

По заключению эксперта, стоимость восстановительных работ после пожара превысила 293 тыс. рублей. На этапе предварительного расследования женщина частично возместила причиненный ущерб.

Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и удовлетворил гражданский иск о взыскании свыше 754 тыс. рублей в счет полного возмещения причиненного вреда.

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