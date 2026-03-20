В Самаре госпитализированы два человека, в чью машину въехал КамАЗ

В четверг, 19 марта, в Кировском районе Самары около 13:00 39-летний водитель КамАЗа столкнулся с легковушкой, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Большегруз при повороте налево на прилегающую территорию, не убедившись в безопасности маневра, в районе дома № 80 "Н" по ул. Магистральная наехал на Lada Kalina. В результате ДТП пострадали 37-летний водитель и 41-летний пассажир ВАЗа. Они доставлены в больницу.