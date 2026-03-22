В тольяттинской школе ученик получил перелом руки во время ссоры с детьми

Прокуратура Центрального района Тольятти организовала проверку в связи с конфликтом между учащимися шестого классы тольяттинской школы N 23.

18 марта между учениками на перемене произошел конфликт, в ходе которого один из них получил перелом левой руки. Ребенку оказана вся необходимая медицинская помощь.

Прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства и причины произошедшего, даст оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних, сообщает областная прокуратура.