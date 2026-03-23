Легковушка перевернулась после ДТП с МАЗом

В воскресенье, 22 марта в 22:50 на 20‑м километре автодороги Самара — Новокуйбышевск произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Самарской области.
26- летний водитель автомобиля ВАЗ‑2107 не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего допустил наезд на стоящий в попутном направлении автомобиль МАЗ, под управлением 65- летнего мужчины.
В результате ДТП пострадали водитель "семерки" и его пассажир 46-летний мужчина. Пострадавшие госпитализированы.
Обстоятельства аварии выясняются.
