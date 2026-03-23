В Сызрани в ДТП пострадали три человека

В воскресенье, 22 марта, в Сызрани в ДТП с участием ВАЗ-21112 и Lada Granta пострадали три человека, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, в 21:15 на нерегулируемом перекрестке ул. Советская и пер. Берлинского водитель "денадцатой" при повороте налево столкнулся с Lada Granta.

В результате происшедшего пострадали 21-летний пассажир ВАЗ-21112 и 19-летняя пассажир Lada Granta, доставлены в медицинское учреждение.