Житель Приволжского района, любящий выпить за рулем, стал фигурантом уголовного дела

В Приволжском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов автомобиль ВАЗ-21140 под управлением 44-летнего местного жителя. От водителя исходил сильный запах спиртного.

Полицейские отстранили его от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, которое показало наличия алкоголя в выдыхаемом мужчиной воздухе.

В ходе оформления административного материала, предусмотренного ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, полицейские установили, что в январе текущего года местный житель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Тогда суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 45 тыс. руб. и лишил права управления транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев. Однако, правонарушитель вновь сел за руль в нетрезвом состоянии, решив доехать до магазина.

В отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, дознавателем подготовлено ходатайство в суд о наложении ареста на имущество подозреваемого в соответствии со статьей 104.1 УК РФ "Конфискация имущества". Транспортное средство, использованное злоумышленником при совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ, по решению суда может быть изъято и обращено в собственность государства на основании обвинительного приговора.