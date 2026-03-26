В Самарской области после ДТП госпитализировали человека

В среду, 25 марта, в 20:30 на 16 км дороги Шентала - Азеево столкнулись Chevrolet Lacetti и Mercedes-Benz Actros, сообщает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Сообщается, что после ДТП пострадал один человек. Его госпитализировали в Сергиевскую ЦРБ.

"На месте аварии работали пожарные-спасатели ПСЧ№ 131 противопожарной службы Самарской области, проводили аварийно-спасательные работы - сбор информации, оценка обстановки, отключение АКБ, смыв ГСМ. На месте работали также сотрудники территориальной Госавтоинспекции и медработники", - отмечается в сообщении.