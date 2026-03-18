В Кинеле восстановили водоснабжение после аварии на трубопроводе

Водоснабжение потребителей в Кинеле полностью восстановлено в 14:07, сообщает пресс‑служба Главного управления МЧС России по Самарской области.

Напомним, в среду, 18 марта, на ул. 50 лет Октября, 98 в Кинеле произошла утечка на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 100 мм. Без холодной воды остались детский сад и жители 3 многоквартирных жилых домов.

Спецслужбы оперативно приступили к аварийно‑восстановительным работам и приняли все необходимые меры для скорейшего устранения утечки.