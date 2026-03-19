В Красноармейском районе при пожаре погиб человек

В среду, 18 марта, в с. Криволучье‑Ивановка Красноармейского района произошел пожар.

Как сообщает пресс-служба ГКУ "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС", горел жилой дом на площади 80 кв. м. В результате пожара погиб 54-летний мужчина, 85-летнюю женщину удалось спасти.