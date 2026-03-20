В Самарской области селянина, спровоцировавшего ДТП с машиной скорой помощи, лишили прав

Житель Самарской области, скрывшийся с места ДТП, по решению суда лишен права управления транспортными средствами, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
В феврале на 19 км дороги "Большая Черниговка — п. Краснооктябрьский" в Большечерниговском районе водитель Lada Kalina, в условиях снегопада, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи, спешившей на неотложный вызов. От удара скорая съехала в кювет.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ опросили водителя и установили, что предполагаемый виновник ДТП передвигался на автомобиле Lada Kalina светлого цвета.
На розыск "Калины" были направлены экипажи ДПС. Спустя сутки автомобиль нашли и задержали владельца, который хотел скрыть машину после ДТП в своем гараже.
В отношении 70-летнего жителя поселка Краснооктябрьский составили административный протокол по статье "Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП".
Суд лишил мужчину права управления транспортными средствами на срок до 1,5 года.
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!