В Самарской области селянина, спровоцировавшего ДТП с машиной скорой помощи, лишили прав

Житель Самарской области, скрывшийся с места ДТП, по решению суда лишен права управления транспортными средствами, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В феврале на 19 км дороги "Большая Черниговка — п. Краснооктябрьский" в Большечерниговском районе водитель Lada Kalina, в условиях снегопада, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи, спешившей на неотложный вызов. От удара скорая съехала в кювет.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ опросили водителя и установили, что предполагаемый виновник ДТП передвигался на автомобиле Lada Kalina светлого цвета.

На розыск "Калины" были направлены экипажи ДПС. Спустя сутки автомобиль нашли и задержали владельца, который хотел скрыть машину после ДТП в своем гараже.

В отношении 70-летнего жителя поселка Краснооктябрьский составили административный протокол по статье "Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП".

Суд лишил мужчину права управления транспортными средствами на срок до 1,5 года.