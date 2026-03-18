По факту смертельного ДТП под Самарой возбудили уголовное дело

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении водителя, подозреваемого в нарушении ПДД РФ, повлекшем смерть участника ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Напомним, 5 марта, в Красноярском районе в ДТП с грузовиком погиб человек: 72-летний водитель Citroën не справился с рулевым управлением и лоб в лоб столкнулся с грузовым автомобилем Sitrak под управлением 49-летнего мужчины. На месте ДТП погиб пассажир автомобиля Citroën — 68-летняя женщина.

Позже следователи Красноярского района возбудили в отношении водителя Citroën уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Следователи установили, что в пути следования мужчина не учел состояние шин своего автомобиля и метеорологические условия, а также не выбрал безопасную скорость движения. Из-за этого автомобиль занесло на "встречку", где он столкнулся с большегрузом.

В настоящее время расследование продолжается, по уголовному делу назначены различные экспертизы, проводятся следственные действия.