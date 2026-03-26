Более 70 поливомоечных машин и пылесосов задействуют в генеральной уборке Самары в 2026 году

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре с начала генеральной уборки с территории города вывезено более 270 кубометров мусора, 23 тонны смёта после работы уличных пылесосов, откачано 8,4 тысячи кубометров талой воды. Начиная с этой недели на улицы выпустили вакуумные подметальные машины, мини-пылесосы для очистки тротуаров и поливомоечную технику. Они задействованы на участках, которые уже освобождены от снега. Об организации подготовки к летнему сезону рассказал первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин в эфире программы "Прямой диалог".

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Приоритет отдаем универсальной многофункциональной технике, которая в межсезонье быстро переоборудуется для выполнения актуальных задач. Треть специализированного парка уже подготовлена к весенне-летним работам подрядчиками, обслуживающими улично-дорожную сеть. С приходом положительных температур приступили к механизированной очистке с помощью вакуумных пылесосов с увлажнением. По поручению главы города Ивана Николаевича Носкова повышенное внимание уделяем пешеходным зонам, лестничным спускам и подходам к соцобъектам. На отдельных участках в центральных районах города начали помывку, в дальнейшем будем добавлять безопасные моющие средства", — сказал первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин.

Во время генеральной уборки города организации, обслуживающие улично-дорожную сеть, выведут на участки порядка 12 пылесосов для проезжих частей и 14 мини-пылесосов для очистки тротуаров. Для помывки направят 49 дорожных комбинированных машин, которые в летнюю жару можно будет использовать для аэрации улиц. Также в числе малогабаритной техники будут использовать 28 мини-погрузчиков. В их числе — 8 мини-погрузчиков "Шмель", которые поступили в Самару в конце прошлого года. По словам Михаила Малыхина, новые средства малой механизации хорошо показали себя зимой и сегодня уже подготовлены к работе в весенне-летнем сезоне.

Отметим, что, помимо уборки, помывки ограждений и ремонта МАФов, в апреле подрядчики, обслуживающие улично-дорожную сеть, проведут на улицах города побелку и формовочную обрезку деревьев, уберут сухие ветви и аварийные насаждения, на месте которых в этом году будет проведено восстановительное озеленение.

Напомним, что по поручению главы Самары Ивана Носкова генеральная уборка города стартовала 12 марта. В первую очередь к работе приступили дорожные службы. Всего специалисты очищают после зимы порядка 30 тысяч дорожных знаков и 479 светофоров, в надлежащий вид приводят более 50 км пешеходных ограждений и более 800 остановочных павильонов. В рамках весеннего марафона чистоты пройдут два масштабных общегородских субботника, они состоятся 18 и 25 апреля.

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

