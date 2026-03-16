16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Культура

Самарский ВООПИиК наградят дипломом международной премии

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 19
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Жюри международной общественной премии имени Алексея Комеча "За общественно значимую гражданскую позицию в деле защиты и сохранения культурного наследия России" подвело итоги конкурса 2025 года. Самарскому региональному отделению ВООПИиК присудили почетный диплом за системные усилия по спасению Самары как исторического города и популяризацию сохранения наследия в регионе.

Фото: музей им. Алабина ВООПИиК

Лауреатами международной общественной премии имени Алексея Комеча становятся выдающиеся ученые, реставраторы, градозащитники и общественные организации, благодаря самоотверженным усилиям которых были сохранены сокровища российской культуры. В этом году премию вручат в 19-й раз.

Жюри выбрало трех победителей и двух почетных дипломантов. Премии удостоены доктор искусствоведения Владимир Седов (Москва), заведующий редакционно-издательским центром Государственного музея-заповедника "Ростовский кремль" Ярослав Смирнов (Ростов Великий) и Фонд развития общественных инициатив "Соль Земли" (Тотьма) в лице директора Зинаиды Селебинко и партнеров: Алексея Новоселова, Марии Правдиной и Артема Чернеги.

Почетные дипломы премии присудили Самарскому региональному отделению Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) под председательством Нины Казачковой, а также инициативной группе защитников Ивановской горки (Москва).

Церемония вручения премии пройдет 16 апреля в Государственном институте искусствознания в Москве.

Самарцы становились лауреатами и дипломантами одной из самых престижных градозащитных наград России и раньше. В 2022 году лауреатом Премии имени Алексея Комеча стал архитектор Виталий Стадников, а в 2019-м почетный диплом присудили команде фестиваля "Том Сойер Фест" в лице ее основателя Андрея Кочеткова.

Премия основана в 2008 году в память о выдающемся исследователе древнерусской и византийской архитектуры и страстном защитнике памятников Алексее Ильиче Комече. Ее девизом является цитата из "Любовных элегий" древнеримского поэта Овидия: "Счастлив, кто смело берет под свою защиту то, что любит" (Felix qui quod amat, defendere fortiter audet). Учредители премии: Государственный институт искусствознания, Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино, издательство "Северный паломник", Московский архитектурный институт и Институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Институт стан Азии и Африки МГУ, а также семья Алексея Ильича Комеча.

Гид потребителя

Последние комментарии

Татьяна Фролова 06 марта 2026 16:15 Удивительный мир деревни открывается в Исаклинском историко-краеведческом музее

Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково

Динара Умярова 04 августа 2025 08:34 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Фото на сайте

"Заговор Тополей" и панорамный вид на Волгу: показываем, как обновили галерею "Виктория"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5