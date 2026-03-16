Самарский ВООПИиК наградят дипломом международной премии

Жюри международной общественной премии имени Алексея Комеча "За общественно значимую гражданскую позицию в деле защиты и сохранения культурного наследия России" подвело итоги конкурса 2025 года. Самарскому региональному отделению ВООПИиК присудили почетный диплом за системные усилия по спасению Самары как исторического города и популяризацию сохранения наследия в регионе.

Лауреатами международной общественной премии имени Алексея Комеча становятся выдающиеся ученые, реставраторы, градозащитники и общественные организации, благодаря самоотверженным усилиям которых были сохранены сокровища российской культуры. В этом году премию вручат в 19-й раз.

Жюри выбрало трех победителей и двух почетных дипломантов. Премии удостоены доктор искусствоведения Владимир Седов (Москва), заведующий редакционно-издательским центром Государственного музея-заповедника "Ростовский кремль" Ярослав Смирнов (Ростов Великий) и Фонд развития общественных инициатив "Соль Земли" (Тотьма) в лице директора Зинаиды Селебинко и партнеров: Алексея Новоселова, Марии Правдиной и Артема Чернеги.

Почетные дипломы премии присудили Самарскому региональному отделению Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) под председательством Нины Казачковой, а также инициативной группе защитников Ивановской горки (Москва).

Церемония вручения премии пройдет 16 апреля в Государственном институте искусствознания в Москве.

Самарцы становились лауреатами и дипломантами одной из самых престижных градозащитных наград России и раньше. В 2022 году лауреатом Премии имени Алексея Комеча стал архитектор Виталий Стадников, а в 2019-м почетный диплом присудили команде фестиваля "Том Сойер Фест" в лице ее основателя Андрея Кочеткова.