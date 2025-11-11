"Черный список чиновников" пополнили две жительницы Самарской области

Две бывшие сотрудницы из Самарской области попали в федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, за эту осень. Данные отображены в официальном опубликовании.

Первая - Ирина Пестрячева. Она работала в управлении Роспотребнадзора по Тольятти главным специалистом территориального отдела. Женщина внесена в реестр под номером 5709. Указано, что основанием послужил ряд пунктов законов "О противодействии коррупции" и "О государственной гражданской службе РФ". В указанных пунктах, в частности, идет речь о непредоставлении сведений о доходах и имуществе. Пестрячеву внесли в реестр в октябре.

Вторая попавшая в реестр - Татьяна Андрюшина. Она была заведующей детским садом №357 в Самаре. Основанием для увольнения указан п. 6 ст. 11 закона "О противодействии коррупции" (конкретнее - речь идет о неурегулировании конфликта интересов). Она внесена в реестр под номером 5713 также в октябре.

Закон о создании федерального реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия, вступил в силу в январе 2018 года. С тех пор список регулярно обновляют. Его уже пополняли жители Самарской области. Например, там оказался бывший замминистра здравоохранения региона Асланбек Майрамукаев, выслушавший приговоры судов за коррупцию. На текущий момент в реестре 5798 человек со всей страны.