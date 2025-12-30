Экс-глава самарской Госжилинспекции назначен замом мэра Химок

Стало известно новое место работы бывшего руководителя Госжилинпекции Самарской области Александра Боровкова. На прошлой неделе он был представлен в качестве первого заместителя главы Химок.

Напомним, Александр Боровков руководил ГЖИ с января по декабрь 2025 года. До переезда в Самару он работал первым замом руководителя Главного управления по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Боровков является выходцем из МВД, в разные годы руководил отделом по борьбе с преступностью экономической направленности в сфере ТЭК и отделом по борьбе с экономическими преступлениями в организованных формах и коррупцией в ГУ МВД России по Приволжскому федеральному округу.

В октябре "Волга Ньюс" публиковал интервью с Александром Боровковым.

Сейчас временно исполняет обязанности руководителя ГЖИ Георгий Степанян.